Последний визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где он представил американским партнерам "план победы", не прошел удачно.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки, которые должны состояться в ноябре 2024 года, поставили Украину на распутье. Представители Республиканской партии становятся "все более прохладными" в отношении Украины, пишет The Economist.

Последний визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где он представил американским партнерам "план победы", не прошел удачно. Республиканцы раскритиковали его за появление на заводе по производству боеприпасов в компании демократов, а также за критику их кандидата в президенты Дональда Трампа.

"Зеленский провел, казалось бы, положительные встречи и с Камалой Харрис, и с Трампом. Результат их гонки, вероятно, будет иметь большое влияние на будущее Украины. Появляются разговоры об эндшпиле, включая острые вопросы о том, захочет ли следующий президент Америки пригласить Украину вступить в НАТО. Однако ни один из кандидатов не предложил четкой стратегии и не представил убедительного плана, как изменить динамику на местах", – пишет издание.

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Отмечается, что эта динамика является мрачной. Украина приближается к концу третьего года войны. Россияне, хоть и медленно, но достигают определенных успехов на передовой. В то же время перспективы мира кажутся отдаленными.

Зеленский настаивает на том, что его целью остается выход на границы Украины в пределах 1991 года. Стратегия диктатора Путина вместо этого заключается в том, чтобы "переждать" Запад, и он не проявляет никакого интереса к завершению войны на любых других условиях, кроме его собственных. Однако ни одна сторона не продемонстрировала военной силы, достаточной для достижения желаемых результатов.

"Трудный выбор будет неизбежным после того, как следующий президент (США) вступит в должность. Америка предоставила Украине около 174 миллиардов долларов помощи, последний раз – в апреле, когда был принят законопроект о помощи на сумму 61 миллиард долларов. Пентагон может растянуть пакеты помощи, а Байден может уговорить Конгресс принять больше законов в период между выборами и инаугурацией своего преемника. Но следующий президент должен будет решить, предоставлять ли больше помощи – и с какими оговорками ее предоставлять", – говорится в материале.

Сейчас республиканцы стали заметно прохладнее к Украине – особенно это заметно в Палате представителей, где Республиканская партия имеет большинство. В случае, если демократы вернут контроль над Палатой представителей, а их кандидат возглавит Белый дом, есть вероятность, что помощь Украине будет поступать и в дальнейшем. Такой сценарий ожидается даже если контроль над Сенатом перейдет к республиканцам.

Но если полный контроль в Вашингтоне будет за республиканцами, это будет сложнее. В случае избрания Трампа президентом встает вопрос, расширит ли он полномочия интернационалистов, таких как Майк Помпео, бывший директор ЦРУ и госсекретарь, или идеологических изоляционистов, таких как Джей-Ди Вэнс, его кандидат в вице-президенты.

"Реальность такова, что Зеленский и его союзники в Европе и Вашингтоне еще не сформулировали реалистичного плана, как выиграть войну. С другой стороны, Россия Путина слабее Украины и Запада вместе взятых, но надеется пережить своих врагов. Зеленский остается непоколебимой фигурой украинской стойкости, но его популярность на родине уменьшается. Он может лишь надеяться, что следующий американский президент посвятит себя разработке правдоподобного видения успеха", – констатирует издание The Economist.

Выборы в США и Украине

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис часто игнорирует Украину и войну во время своей предвыборной кампании. К тому же, она отказалась прямо заявить о поддержке принятия Украины в НАТО.

Некоторым американцам кажется, что ее приверженность делу защиты Украины ослабевает, хотя теоретически Харрис унаследовала лояльную позицию Джо Байдена. Хотя ранее Харрис заявляла, что продолжит предоставлять американскую летальную помощь и "будет твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО".

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