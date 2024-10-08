Пока республиканцы обвиняют Украину во вмешательстве в американские выборы, по-настоящему в них вмешиваются Россия, Иран и Китай. При этом они поддерживают разных кандидатов, сообщает "Голос Америки".
По словам высокопоставленных чиновников разведки США, американских избирателей атакуют потоком дезинформации и кампаний влияния, организованных противниками США. Целью этой кампании является не только желание повлиять на результаты предстоящих президентских выборов, но и поставить под сомнение сам процесс.
"Разведывательное сообщество ожидает, что иностранные субъекты влияния будут продолжать свои кампании, ставя под сомнение действительность результатов выборов после закрытия избирательных участков", - заявил собеседник издания.
Официальные лица США заявили, что Россия продолжает проводить кампании влияния, направленные на повышение шансов кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, одновременно пытаясь нанести вред кампании вице-президента Камалы Харрис, кандидата от Демократической партии.
Усилия Ирана по-прежнему сосредоточены на том, чтобы помочь Харрис, нанеся ущерб Трампу. На это указывает продолжающаяся операция по взлому и утечке информации против кампании Трампа, которая была прослежена до трех оперативников, связанных с Корпусом стражей Исламской революции Ирана.
Разведывательные службы США считают, что Китай активно еще не вмешивался в президентскую кампанию, но сосредоточил свои усилия на выборах в Конгресс и местных выборах, которые проходят параллельно с президентскими. Целью Пекина являются попытки убедить американских избирателей отклонить кандидатов, которые воспринимаются как вредные для интересов КНР, особенно тех, кто выражает поддержку Тайваню.
По данным американской разведки, Россия и Куба тоже пытаются вмешиваться в выборы в Конгресс и местные советы.
"Москва использует широкий спектр субъектов влияния, пытаясь повлиять на гонку в Конгресс, в частности, чтобы поощрить общественность США противостоять проукраинской политике и политикам", - сказал представитель разведки.
Сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли сказал в воскресенье в эфире телеканала CBS, что социальные сети изобилуют фейками, созданными врагами США.
"Если вы просматриваете материалы в Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, и они имеют политический характер... есть очень разумная вероятность - я бы поставил ее в диапазоне от 20 до 30% - что содержимое, которое вы видите, комментарии, которые вы видите, поступают из одной из этих трех стран: России, Ирана, Китая", - сказал он.
Выборы в США 2024: последние новости
Как писал УНИАН, миллиардер Илон Маск публично поддержал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Маск на мероприятии заявил, что Трамп - единственный, кто способен "сохранить демократию в США". Он также предупредил, что это могут быть "последние выборы", если Трамп не победит.
Также мы рассказывали, что жена Трампа не согласна с ключевым пунктом его предвыборной программы. Мелания Трамп выступила в защиту права женщин на аборт, при том что запрет на аборты - один из ключевых пунктов в предвыборной программе Дональда Трампа.