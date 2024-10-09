Американские избиратели заметили, что Камала Харрис практически не говорит на тему войны в Украине.

Американские избиратели и журналисты заметили, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис часто игнорирует Украину и войну с Россией в ходе своей предвыборной кампании, пишет The Telegraph. Журналисты сообщают, что недавно женщина отказалась прямо заявить о поддержке принятия Украины в НАТО.

"Это все вопросы, которые мы решим, когда и если наступит этот момент", — сказала она.

В материале рассуждают, что еще одним признаком того, что Харрис может оказаться "более слабым союзником в борьбе с Россией", чем считалось ранее, является то, что во время предвыборной кампании она редко упоминает о войне, предпочитая говорить о внутренних проблемах. К примеру, на последних президентских дебатах Харрис спросили, хочет ли она, чтобы Украина выиграла войну — она "дала пространный ответ, в котором не было слова "да".

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СМИ пишет, что некоторым американцам кажется, что ее приверженность делу защиты Украины ослабевает, хотя теоретически Харрис унаследовала лояльную позицию Джо Байдена по Украине, пообещав президенту Украины Владимиру Зеленскому "обеспечить победу Украины в этой войне" и утверждая, что Путин "может закончить войну завтра", выведя свои войска.

Кроме того, кандидат от демократов заявляла, что продолжит оказывать американскую летальную помощь и "будет твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО".

The Telegraph пишет, что число избирателей в США, поддерживающих нынешний уровень финансирования Украины, сократилось до 24 процентов из-за "неудачного осеннего наступления" и других тяжелых событий в 2023 году. Аналитик Мэтт Дасс, который раньше работал советником Берни Сандерса по внешней политике, заявляет, что, из-за того, что Украина меньше попадает в новости, война против России начала меньше волновать обычных граждан:

"В мире есть и другие кризисы, в первую очередь Газа. Я думаю, что тот факт, что она [Украина] застряла в этом замороженном конфликте в течение последнего года, также повлиял на поддержку".

Члены Когресса заявляют, что приоритетом избирателей в США сейчас является не Украина, а жилье, образование и налоги. Недавно для издания был проведен опрос, который показал, что избиратели относительно равномерно разделились во мнениях о том, какая политика в отношении Украины предпочтительнее - ее или Трампа, говорится в материале.

Но в семи "колеблющихся" штатах - Аризоне, Неваде, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии и Пенсильвании - внешняя политика и оборона являются главным приоритетом лишь для одного-двух процентов избирателей.

Другие новости про Камалу Харрис

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп предрек начало Третьей Мировой войны, если Камала Харрис победит. По его словам, кандидат от демократов не может "ответить на самые простые вопросы", из-за чего есть риск того, что она "не способна ничего сделать для остановки мирового конфликта".

Кроме того, Дженнифер Лопес и Мерил Стрип поддержали Камалу Харрис на выборах в США.

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