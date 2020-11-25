Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что решение о начале процесса передачи власти не означает, что он согласен с результатами выборов.

Глава департамента Пентагона по передаче власти Том Мьюр сообщил, что представители Минобороны провели встречу с администрацией Джозефа Байдена, который победил на прошедших выборах в США.

Об этом сообщает CNN.

Мьюр отметил, что на встрече обсуждался вопрос начала процесса передачи власти команде избранного президента США.

«Мы действуем в соответствии с требованиями, своей ответственностью согласно закону о передаче президентской власти. Ждем с нетерпением продолжения сотрудничества по вопросу транзита», - сообщил Мьюр.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что решение о начале процесса передачи власти не означает, что он согласен с результатами выборов.

«Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению наших различных судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», - написал Трамп в Twitter.

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Выборы президента США

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Автор: Денис Прядко