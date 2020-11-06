Голоса пересчитают из-за небольшого разрыва между кандидатами.

В американском штате Джорджия проведут перерасчет голосов.

Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер, передает The Recount.

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"Прямо сейчас в Джорджии (кандидаты - УНИАН) остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около пяти миллионов бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч. По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет", - заявил госсекретарь.

Выборы в США: что известно

В США прошли президентские выборы. За кресло в Белом доме сражаются Дональд Трамп и Джо Байден.

По предварительным результатам выборов, разница в голосах за кандидатов в президенты Америки - Дональда Трампа и Джо Байдена - минимальная.

В штабе Байдена заявили, что Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома.

Байден вырвался вперед в Пенсильвании с 20 выборщиками. Разрыв в 5,5 тыс. голосов - 49,4% против 49,3% у Трампа.

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Перевод: Екатерина Лиманская