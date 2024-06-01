За сутки удалось привлечь $52,8 миллиона долларов пожертвований.

Команда Дональда Трампа заявила, что после его обвинения по уголовному делу им за сутки удалось привлечь $52,8 миллиона долларов. Предвыборный штаб заявляет, что им удалось побить свой рекорд по сбору средств, пишет Financial Times.

"Крупная сумма поможет Трампу сократить огромное денежное преимущество Джо Байдена и еще раз покажет, как бывший президент США извлек выгоду из своих юридических проблем, чтобы профинансировать свою заявку на переизбрание". – пишет FT.

В то время как предвыборный штаб подчеркивал пожертвования в небольших суммах, которые посыпались после вынесения приговора в четверг, несколько богатых доноров также объявили о своей поддержке после завершения дела.

Видео дня

Венчурный капиталист Шон Магуайр, партнер венчурной компании Sequoia, в четверг заявил, что пожертвовал 300 000 долларов на кампанию Трампа после вынесения приговора. Республиканец из Нью-Йорка Ли Зелдин, бывший конгрессмен США, также заявил на сайте X после вынесения приговора, что он "обеспечил" пожертвование в размере 800 000 долларов для Трампа.

Как пишет издание, опрос проведенный после оглашения приговора, не обнаружил общего снижения популярности Трампа и отметил, что немногие поддержали отправку бывшего президента в тюрьму.

Количество поисковых запросов в Google по запросам DonaldJTrump.com и WinRed выросло более чем на 5000 процентов, "сайт кампании Трампа" — как минимум на 1000 процентов.

В предвыборном штабе Трампа заявили, что собранные на платформе пожертвований WinRed 35 миллионов долларов почти вдвое превышают сумму, полученную самый "урожайный" день до этого. Отмечается, что наплыв был таким большим, что портал в четверг вышел из строя.

Дело Трампа - что нужно знать

Как писал УНИАН, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс.

Заседание суда, на котором будет объявлено о назначенном наказании, состоится 11 июля. В теории Трампу грозит до четырех лет заключения, хотя он может получить и условный срок.

В то же время в американской конституции нет запрета для осужденных преступников баллотироваться на пост президента, так что в теории Трамп может избраться президентом даже из тюрьмы.

Вас также могут заинтересовать новости: