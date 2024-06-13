Байден и Зеленский подпишут 10-летнее соглашение по безопасности, но Трамп может из него выйти, - WP

Будущее соглашения остается непонятным на фоне выборов, которые пройдут в США осенью этого года.

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский планируют в четверг подписать 10-летнее соглашение по безопасности. Документ обяжет Вашингтон предоставлять Киеву широкий спектр военной помощи.

Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, передает The Washington Post. Целью соглашения является обязательство будущих администраций США поддерживать Украину, даже если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в ноябре, заявили чиновники.

Официальные лица заявили, что они надеются, что соглашение преодолеет политические разногласия внутри США, но признали, что Трамп или любой будущий президент может выйти из юридически обязательного исполнительного соглашения, поскольку это не договор и не будет ратифицирован Конгрессом. Он также не предусматривает никаких новых обязательств относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

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"Мы хотим продемонстрировать, что США поддерживают народ Украины, что мы стоим с ним и что мы будем продолжать помогать решать их потребности в безопасности не только завтра, но и в будущем", - сказал Салливан.

Вашингтон укрепит "надежный потенциал обороны и сдерживания", добавил он.

"Если Владимир Путин думает, что сможет пережить коалицию, которая поддерживает Украину, он ошибается", - добавил Салливан.

Поскольку Трамп лидирует над Байденом во многих избирательных опросах, будущее соглашения остается непонятным. Трамп временами выражал скептицизм относительно продолжения помощи Украине. Он настаивал на том, чтобы Европа взяла на себя большее бремя поддержки Киева. Но в конце концов политик также дал сигнал о своем согласии на принятие Конгрессом помощи Украине этой весной.

Отмечается, что сегодня Байден присоединится к 15 другим странам, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной, включая Великобританию, Францию, Германию и Италию. Еще 16 стран взяли на себя обязательства в конце концов заключить подобные соглашения. Официальные лица ожидают, что страны будут координировать выполнение своих обязательств по помощи, возможно, начиная с саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в следующем месяце, хотя не каждая страна, подписавшая соглашение с Киевом, является членом Альянса.

"Соглашение не обязывает Вашингтон присылать войска для защиты Украины в случае нападения, в отличие от обещаний НАТО о взаимной обороне "все за одного, один за всех", - сказал представитель Белого дома на условиях анонимности.

Также нет суммы в долларах, связанной с поддержкой, которую Вашингтон предоставит Украине. Но документ обязывает США провести консультации на высоком уровне с Киевом в течение 24 часов, если Украина снова подвергнется нападению в будущем, и обещает, что президент США будет работать с Конгрессом для выполнения соглашений по безопасности.

Соединенные Штаты также будут продолжать обучать украинских военных, углублять сотрудничество в производстве оборонной промышленности и делиться большим количеством разведданных, чем сейчас. Соглашение также призвано помочь построить долгосрочную силу сдерживания Украины в различных сферах, в частности в воздухе, на море и в кибернетическом пространстве, сообщили источники.

"Речь идет о переходе цикла планирования от ведения только текущей войны к мышлению в гораздо более широкой перспективе о сдерживании и защите. Это еще не конец истории. Со временем будут способы сделать эти соглашения крепче, включая координацию с союзниками", - сказал Эрик Чиарамелла, бывший чиновник Белого дома, который сейчас является научным сотрудником Фонда Карнеги за международный мир.

Соглашения о безопасности для Украины

31 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Соглашением предусмотрено, что в этом году Норвегия предоставит Украине не менее 13,5 млрд норвежских крон (примерно 1,2 млрд евро) военной помощи. Всего в долгосрочную программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Норвегия - 15-я страна, с которой заключено двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Вильнюсской декларации G7. Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.

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