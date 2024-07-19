Он обвинил правительство Германии в том, что оно не прислушивалось к Трампу.

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах, то Европа будет платить больше за помощь Украине.

Об этом в интервью Bild заявил бывший посол США в Германии, близкий соратник политика Ричард Гренелл. По его словам, немецкое правительство "ужасно неправильно" относилось к политике Трампа. "Северный поток - 2" стал одной из причин войны в Украине. Правительство Германии не прислушалось к Дональду Трампу. Я бы хотел извинений за это", - добавил он.

Греннел раскритиковал Джо Байдена за то, что тот не ведет переговоры с Путиным. "В Европе из-за российского вторжения идет война, а Джо Байден не поговорил с Путиным. Я думаю, что общение с людьми - это тактика. Это не цель, не решение, но это ведёт нас к этому", - добавил он.

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На вопрос, считает ли он реалистичным обещание Трампа закончить войну за 24 часа, политик ответил так: "Смотрите, Дональд Трамп достиг мирных соглашений между арабами и израильтянами. Во времена его правления в Европе не было войн".

Также журналист спросил его, будет ли Европа платить больше за помощь Украине, если Трамп придет в Белый дом. "Конечно. Война у вас на заднем дворе. Если бы в Мексике была война, мы бы сделали большую часть работы, если бы вообще не всю. И мы бы точно не обращались за помощью к немцам", - добавил политик.

При этом он отметил, что решение о том, будет ли выделяться Украине американская помощь, зависит "только от Трампа".

Мирный план Трампа

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки постоянно повторяет, что может завершить войну в Украине всего за 24 часа. Трамп убежден, что найдет способ посадить Владимира Зеленского и Путина за стол переговоров.

О том, как он это сделает, политик не говорил. Однако в иностранных СМИ публиковали "планы", согласно которым "мир" в Украине наступит за счет территориальных уступок.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом сказал, что тот не даст ни копейки на войну.

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