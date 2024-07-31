Отношения вероятной кандидатки от демократов на пост президента США с главой украинского государства "никогда не были особо теплыми".

Месседж, который вице-президент США и действующий кандидат на пост главы Белого дома Камала Харрис передала президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Мюнхене, усилил разочарование украинского лидера союзниками перед лицом российского вторжения. Об этом пишет Time.

Авторы отмечают, что это общение "задало тон" отношениям Зеленского с Харрис, которые "никогда не были особо теплыми".

"Хотя президент Байден и другие высокопоставленные чиновники в администрации посетили Киев, чтобы продемонстрировать решимость и солидарность с украинцами, Харрис не ездила в Украину с начала полномасштабного вторжения. На встречах с украинскими официальными лицами в последние годы она действительно проявляла сочувствие к их положению", - отмечает СМИ со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. Видео дня

По его словам, Харрис много путешествовала, пытаясь сплотить европейских союзников и поддержать украинцев в их войне против России. Так, вскоре после начала вторжения она посетила Польшу и Румынию, чтобы встретиться с европейскими лидерами и военнослужащими США на восточном фланге НАТО.

"Ее встреча с Зеленским отличалась такой же формальностью, как и предыдущие. Два лидера сидели прямо друг напротив друга за столом переговоров. ... Зеленский скованно зачитал набор подготовленных замечаний, поблагодарив президента Байдена и Конгресс США за поддержку. "Путин пытается расширить войну и сделать ее более кровопролитной", - сказал он. "Но вместе с Америкой и всеми нашими партнерами мы защищаем жизни наших людей". В ответ Харрис отметила, что это будет ее шестая встреча с президентом Украины с начала полномасштабной войны. "Не последняя", - с улыбкой ответил Зеленский. "И, надеюсь, в лучшие времена", - сказала Харрис", - пишет издание.

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Камала Харрис за неделю заметно нарастила рейтинги. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу ABC News.

Так, еще неделю назад рейтинг доверия к Харрис составлял лишь 35%, тогда как 46% американцев выражали ей недоверие. Новый опрос показал драматическое изменение уровня одобрения: 43% американцев доверяют ей, 42% - не доверяют.

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