Кампания Трампа уже начала создавать нарратив вокруг решения Харрис относительно Волца.

Команда бывшего президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок, начала атаковать губернатора Миннесоты Тима Волца сразу после того, как вице-президент Камала Харрис выбрала его своим партнером на выборах.

Источники в предвыборной кампании Трампа сообщили CNN, что они считают, что выбор Волца поможет им аргументировать, что Харрис является радикальным либералом. Губернатор Миннесоты является фаворитом среди либеральных кандидатов.

"Никогда не уклоняйтесь от наших прогрессивных ценностей. Социализм для одного человека – это добрососедство для другого", – заявил Волц недавно.

Видео дня

Кампания Трампа уже начала создавать нарратив вокруг решения Харрис в отношении Волца. Один источник сообщил, что вице-президент "стала на колено перед антисемитскими, антиизраильскими левыми и выбрала кого-то столь же опасно либерального, как и она сама".

В социальных сетях кампания и суперкоалиционный избирательный штаб MAGA Inc немедленно начали продвигать некоторые исследования, которые они собирали о Волце, пока готовились к окончательному решению Харрис. У Трампа губернатора Миннесоты называют "некомпетентным либералом".

Выборы в США 2024: что предшествовало

6 августа вице-президент США кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис приняла решение относительно кандидата в вице-президенты. Ее партнером в этой предвыборной кампании стал губернатор Миннесоты Тим Волц.

Известно, что Волц 12 лет работал в Конгрессе, представляя консервативно настроенный сельский округ, в котором доминируют республиканцы. Но в течение последней недели он сделал несколько заявлений против Республиканской партии. Его слова о Дональде Трампе и Джей Ди Вэнсе, которых он назвал "странными чуваками", стали мемом.

Вас также могут заинтересовать новости: