Кандидат в президенты США поделился тревожным прогнозом во время выступления перед членами Ассоциации национальной гвардии Штатов.

Бывший президент США и кандидат на пост американского лидера от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на наступательную операцию украинцев на территории Курской области РФ.

Наступательные действия украинской стороны американский политик прокомментировал в Детройте, выступая перед членами Ассоциации национальной гвардии Штатов, пишет Independent. По словам республиканца, действия наших сил в России могут спровоцировать Третью мировую.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они хлынули в Россию. Будет Третья мировая война", - утверждал кандидат в президенты США.

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Напомним, в конце июля Дональд Трамп уже делал заявление насчет Третье мировой - тогда он сказал, что если не победит на выборах в США (запланированы на 5 ноября), то крупная война может разразиться на Ближнем Востоке.

Продолжается война в Украине - новости, которые уже опубликованы

Вооруженные силы Украины в начале августа начали освобождать Курскую область. 27 числа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился, что уже освобождены 100 российских населенных пунктов.

Примечательно, что ранее руководство России не раз угрожало применением ядерного оружия в случае нарушения так называемых "красных линий", в том числе территориальной целостности РФ.

В День Независимости Украины, который отмечался 24 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что "больной дед" с Красной площади не будет диктовать нам какие-то свои "красные линии".

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