Сам же похвастался тем, что сдерживал Путина от нападения на Украину, а в случае победы на выборах пообещал начать диалог с российским диктатором.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что имел хорошие отношения с Путиным и отговаривал его от нападения на Украину.

Как заявил Трамп в интервью миллиардеру Илону Маску, вторжение РФ в Украину произошло из-за политики Джо Байдена. Он детализировал, что Байден начал говорить о членстве Украины в НАТО, а это побудило властелина Кремля вторгнуться в Украину.

"Байден начал говорить такие глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть членом НАТО, но РФ никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, если бы я был президентом", - считает Трамп. Видео дня

Он высказал мнение, что у "Украины сейчас нет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать, поэтому страна использует "очень молодых, или очень старых".

Сам же кандидат обещает, что в случае избрания президентом, начнет диалог с Путиным. Он вспомнил, что "хорошо ладил с Путиным и имел его уважение". Также он заявил, что у него было "немало разговоров об Украине. "Я говорил Путину - не делай этого", - уточнил политик и добавил, что Украина была для Путина "тем, чего он жаждал больше всего".

У вице-президента Камалы Харрис уже отреагировали на интервью Трампа с Маском. "Двое самых плохих людей, которых вы знаете, сейчас в эфире", - говорится в комментарии. У Харрис назвали Маска "лакеем для Трампа, который распространяет его мерзкие идеи на миллионную аудиторию через один из самых популярных сайтов в мире".

Напомним, в ноябре в США пройдут президентские выборы.

Заявления Трампа о войне в Украине

Трамп привлек внимание противоречивым заявлением о том, что способен закончить войну в Украине за сутки. Кроме того, он все время утверждает, что если бы победил на президентских выборах США в 2020 году, Путин не вторгся бы в Украину.

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