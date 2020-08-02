Верховный суд Польши оставил без рассмотрения жалобу оппозиции относительно выборов президента

Суд считает, что жалоба оппозиции не касалась процесса голосования и определения его результатов.

Верховный суд Польши оставил без рассмотрения жалобу относительно выборов президента от оппозиционного блока «Гражданская коалиция».

Об этом заявил пресс-секретарь суда Александр Стемпковский, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные издания Gazeta Wyborcza и Onet.

Верховный суд Польши считает, что жалоба оппозиции не касалась процесса голосования и определения его результатов. Также представитель суда заявил, что оппозиция не предоставила надлежащих доказательств в подтверждение своих утверждений, и добавил, что содержание жалобы оппозиции выходит за пределы положений избирательного кодекса.

Речь идет о жалобе, поданной 16 июля представители крупнейшего оппозиционного блока Польши - «Гражданская коалиция». Они требовали признать недействительными президентские выборы, второй тур которых состоялся 12 июля. Во втором туре, напомним, кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский с незначительным отставанием проиграл нынешнему президенту Анджею Дуде.

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Как отметил Борис Будка, лидер ведущей в блоке партии «Гражданская платформа», на выборах были нарушены принципы равенства и всеобщности. Он заявил, что «весь государственный аппарат» поддерживал Дуду, чем нарушил действующие нормы права.

Кроме того, оппозиция обвинила в предвзятости общественно-правовое телевидение страны, которое не скрывало симпатий к действующему президенту. В поданной в суд жалобе также приведены показания около двух тысяч избирателей, которые сообщают о проблемах с регистрацией на выборы, поступление избирательных документов с опозданием и препятствия при голосовании за рубежом.

Напомним, 12 июля прошел второй тур выборов президента Польши. На них с небольшим отрывом победил действующий президент Дуда. Явка на выборах составила 68,12 процента, что является необычно высоким показателем.

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