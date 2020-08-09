Выборы в Беларуси: по всей стране начались жесткие столкновения с силовиками (фото, видео)

Силовики начали жесткие задержания.

Белорусские СМИ сообщают, что в разных городах начались столкновение с милицией и силовиками.

В Минске ОМОН задерживал людей возле участка для голосования в Веснянке и возле гостиницы «Планета». Несколько сотен человек вышли на проезжую часть проспекта Победителей. Сотрудники ГАИ пытались оттеснить прохожих на тротуар. Очевидцы говорят, что силовики используют светошумовые гранаты, сообщает издание TUT.BY.

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Люди кричат: «Уходи!», «Наш дом — Беларусь!». Гул стоит по всему проспекту.

В Гродно силовики задерживают всех без разбора. В Могилеве разогнали людей, которые собрались в центре.

В Витебске милиция перекрыла площадь Победы. Людям разрешают ее пересекать, но как только кто-то останавливается, сразу подходят милиционеры и просят покинуть ее. У площади было три автозака, один уже уехал, корреспонденты видели, как туда заводили людей.

В Бресте у опорного пункта на проспекте Машерова, 50 силовики выстроились в линию на тротуаре, за ними стоят микроавтобусы, автозаки, сотрудники милиции. Люди заполнили весь перекресток Машерова и Советской и кричат: «Милиция с народом». Граждане стали в сцепку напротив сотрудников со щитами. Спустя несколько минут жестко задержали 10 человек.

Читатели продолжают сообщать о разгонах людей, собравшихся возле избирательных участков.

Как сообщал ранее УНИАН, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.

Кандидатами в президенты зарегистрировали 5 претендентов. В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов. Он заявляет о недопущении "майдана".

На президентский пост, кроме нынешнего главы государства Александра Лукашенко, претендуют Светлана Тихановская, жена политзаключенного Сергея Тихановского, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет и может быть переизбран на шестой президентский срок. Согласно результатам национального экзитпола действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

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