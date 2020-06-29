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Лукашенко признал, что "дал сигнал" открыть дела против конкурентов на выборах

15:11, 29 июня 2020
Мир
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Александр Лукашенко / REUTERS

Как сообщает Радио Свобода, по словам беларусского лидера, его политические оппоненты хотят расшатать обстановку внутри страны и «пойти наступлением на действующую власть».

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Прежде всего, Лукашенко имел в виду команду потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской. Пикеты по сбору подписей за её выдвижение собирали сотни человек по всей стране. После этого президент поручил начать дело против её мужа и главы штаба – популярного блогера Сергея Тихановского. В конце мая Тихановского и еще несколько членов инициативной группы задержали во время разрешенного пикета по сбору подписей.

«Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда – в любом качестве», – заявил Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Активистов обвиняют в подготовке массовых беспорядков и насилии в отношении сотрудников милиции. Президент утверждает, что кампания Тихановской финансируется из-за границы. Сами активисты считают действия властей провокацией. Правозащитники называют их преследование политически мотивированным.

Лукашенко также признался, что по его поручению был арестован и другой потенциальный кандидат на выборах – бывший банкир Виктор Бабарико. Сейчас он находится в СИЗО. При этом власти уже 10 дней не раскрывают суть выдвинутых против него обвинений. Задержаны более 20 бывших коллег Бабарико и нынешних членов штаба. Их обвиняют в экономических преступлениях. Адвокаты Бабарико называют дело политическим.

Всего за время президентской кампании в Белоруссии были задержаны около 400 человек. Евросоюз и США требуют их освободить и остановить в республике политические репрессии.

*** Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

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