В Беларуси предъявили обвинение сыну конкурента Лукашенко на президентских выборах

Молодой человек обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Потенциальному кандидату в президенты Беларуси Виктору Барарико и его сыну Эдуарду предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Об этом сообщает TUT.BY, ссылаясь на штаб Бабарико. Обвинение политику было предъявлено накануне. Но его адвокат не раскрыл детали «из-за подписки о неразглашении материалов дела». Виктор Бабарико категорически не согласен с предъявленным обвинением.

В Комитете госконтроля говорили, что Бабарико-старший задержан в рамках «дела Белгазпромбанка».

Что касается Бабарико-младшего, его девушка рассказала журналистам, что молодой человек обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Он руководил краудфандинговыми платформами Ulej и MolaMola.

Виктора и Эдуарда Бабарико задержали 18 июня. После в доме экс-банкира и квартире его сына прошли обыски. Оба находятся в СИЗО КГБ.

В Беларуси силовики задержали около 20 человек из числа бывших и нынешних топ-менеджеров Белгазпромбанка, а также знакомых Виктора Бабарико, который руководил банком 20 лет, пока в мае текущего года не объявил о своих президентских амбициях.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.

Всего о наличии необходимого для регистрации кандидатов числа подписей избирателей заявили пять потенциальных кандидатов. Об угрозе и провокациях заявляли и Бабарико, и другие потенциальные соперники Лукашенко. 17 июня счет Виктора Бабарико, на котором был сформирован избирательный фонд, заблокировали.

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