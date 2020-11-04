Последние избирательные участки закрылись только сегодня утром по Киеву.

В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов после выборов президента страны, которые состоялись 3 ноября.

Как сообщает "Европейская правда", последние избирательные участки закрылись только сегодня утром по Киеву, поэтому подсчет продлится в течение дня и может затянуться на более долгий срок из-за большого количества голосов, присланных по почте.

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Действующий президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на данный момент побеждает в следующих штатах: Алабама (9 голосов выборщиков), Арканзас (6 голосов), Флорида (29 голосов), Айова (6 голосов), Айдахо (4 голоса), Индиана (11 голосов), Канзас (6 голосов), Кентукки (8 голосов), Луизиана (8 голосов), Миссури (10 голосов), Миссисипи (6 голосов), Монтана (3 голоса), Северная Дакота (3 голоса), Небраска (2 голоса), Огайо (18 голосов), Оклахома (7 голосов), Южная Каролина (9 голосов), Южная Дакота (3 голоса), Теннесси (11 голосов), Техас (38 голосов), Юта (6 голосов), Западная Вирджиния (5 голосов), Вайоминг (3 голоса).

Кандидат от Демократической партии Джо Байден выигрывает в таких штатах: Аризона (11 голосов), Колорадо (9 голосов), Коннектикут (7 голосов), Округ Колумбия (3 голоса), Делавэр (3 голоса), Иллинойс (20 голосов), Массачусетс (11 голосов), Мэриленд (10 голосов), Миннесота (10 голосов), Нью-Гемпшир (4 голоса), Нью-Джерси (14 голосов), Нью-Йорк (29 голосов), Нью-Мексико (5 голосов), Орегон (7 голосов), Род-Айленд (4 голоса), Вирджиния (13 голосов), Вермонт (3 голоса), Вашингтон (12 голосов).

В остальных штатах или посчитано мало голосов, или же разрыв между кандидатами очень маленький и пока невозможно назвать победителя до окончательного подсчета всех бюллетеней.

Как выбирают президента США

Президентские выборы в США проводятся в два этапа. На первом этапе жители страны в результате всенародного голосования голосуют за выборщиков, которые на втором этапе избирают президента страны. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Граждане заранее знают, кого поддерживает каждый избиратель.

В каждом штате разное количество выборщиков. Например, в большом штате Калифорния их 55, а в маленьких штатах их по 7. Поэтому для кандидатов в президенты очень важно, чтобы их поддерживали в крупных штатах.

Через 41 день после всенародного голосования избиратели заполняют бюллетени, выбирая президента и вице-президента. В начале января после подсчета голосов выборщиков будет известно имя нового президента.

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Автор: УНИАН