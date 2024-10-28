Путь к завершению войны, по мнению О'Брайена, лежит через стол переговоров.

Вступление Украины в НАТО "грозит Третьей мировой войной". Таким заявлением отличился бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В интервью Fox News Digital он отметил, что США могут предложить гарантии безопасности для Украины и более жесткие санкции против России. В то же время ОʼБрайен подчеркнул, что Штаты не могут одобрить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о приглашении государства в НАТО без серьезной эскалации.

"Привести в НАТО и альянс страну, которая находится в состоянии войны с Россией, является очень провокационным для россиян и может привести к эскалации, даже к ядерной войне. Мы, конечно, можем предоставить Украине гарантии безопасности... разместить восточноевропейские войска [в Украине], чтобы помочь обеспечить мир после того, как будет заключено мирное соглашение. Но НАТО сейчас – слишком провокационно", – сказал экс-советник Трампа.

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Издание отмечает, что такая позиция О'Брайена дает представление о том, какую позицию может занять будущая администрация Трампа в случае победы на выборах. О'Брайен, который был главным советником бывшего президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности с 2019 по 2021 год, является возможным кандидатом на должность государственного секретаря или на другую должность, связанную с национальной безопасностью.

При этом путь к завершению войны, по мнению О'Брайена, лежит через стол переговоров. Но для того, чтобы заставить РФ сесть за этот стол, необходимы более жесткие санкции, чтобы подорвать экономику страны-агрессора.

"Украина будет иметь настоящие демографические проблемы, если не остановить войну. Мы оставим украинцам право решать, чем они готовы торговать ради мира", – резюмировал он.

Позиция команды Трампа по Украине

Как известно, кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остановил бы войну за 24 часа, а если бы в 2022 году он возглавлял Белый Дом, Путин бы не решился нападать на Украину.

В СМИ пишут, что в случае возвращения в Белый дом экс-президент США Дональд Трамп намерен быстро завершить войну в Украине путем ее "замораживания". Согласно планам его команды, конфликт может быть урегулирован созданием автономных зон и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО.

Ранее кандидат в вице-президенты США от республиканской партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна отказаться от территорий, чтобы закончить войну.

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