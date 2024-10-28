Советники Трампа указывают, что Америка не должна нести финансовую нагрузку по поддержанию мира, и предлагают возложить эти обязанности на европейские страны.

В случае возвращения в Белый дом экс-президент США Дональд Трамп намерен быстро завершить войну в Украине путем ее "замораживания".

Согласно планам его команды, конфликт может быть урегулирован созданием автономных зон и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО. Европейским странам предложено взять на себя роль гарантов и "надзирателей" мирного процесса, тогда как участие США и НАТО будет минимальным, пишет издание Financial Times.

"Я писал речи для министров обороны 20 лет назад, умоляя наших партнеров активизироваться. В совокупности НАТО может взять на себя большую долю этого оборонительного бремени. Если они не собираются делать это сейчас, то когда же они это сделают?", - сказал Майк Уолц, один из ведущих республиканских спикеров по национальной безопасности в Палате представителей.

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Отмечается, что после давления в первый срок Трампа члены НАТО и восточноазиатские союзники увеличили долю своего бюджета, расходуемого на оборону. По состоянию на июнь 23 из 32 членов НАТО достигли своей цели - расходовать 2 процента ВВП на оборону, что вдвое больше, чем четыре года назад. Но во второй срок Трампа они столкнутся с давлением, требующим сделать больше.

Германия и Франция, две крупнейшие экономики Европы, обе из которых недавно достигли отметки в 2 процента, могут столкнуться с особым давлением как из-за расходов на оборону, так и из-за их двустороннего торгового профицита с Америкой, отмечают журналисты. Фред Фляйц, бывший аналитик ЦРУ, который работал в Белом доме Трампа, отметил:

"Я думаю, что это будет непросто для них, и для членов НАТО, которые не платят 2 процента. Это большое дело для Трампа".

Флейц утверждает, что он не говорит от имени Трампа и не знает его внешнеполитических планов, но он считает, что энергетическая безопасность, торговый баланс и защита линий поставок будут приоритетами во втором сроке.

Отмечается, что Трамп и его напарник по вице-президентству Дж. Д. Вэнс неоднократно говорили о своем желании положить конец войне в Украине.

"Вопрос в том, как это сделать. Редкое прозрение пришло в сентябре, когда Вэнс изложил идею замороженного конфликта с автономными регионами по обе стороны демилитаризованной зоны - и Киевом в дипломатической неопределенности, вне НАТО", - сказано в статье.

План, говорит один из советников Трампа, может быть переосмыслением провалившихся Минских соглашений 2014 и 2015 годов.

На этот раз, утверджает советник, будут механизмы принуждения с последствиями за нарушение соглашения. Однако его должны будут контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН, утверждает он, добавляя:

"Америка будет настаивать на двух вещах. У нас не будет ни мужчин, ни женщин в механизме принуждения. Мы не платим за это. За это платит Европа".

Союзники Трампа утверждают, что Украина проигрывает войну, и поэтому настаивать на урегулировании морально правильно. Он считает, что Байден должен был поговорить с Путиным, как президенты говорили с советскими лидерами во время Холодной войны и что членство в НАТО для Украины не является вариантом в краткосрочной перспективе.

Фляйц говорит, что членство можно было бы снять с повестки дня на несколько лет, чтобы заставить Россию вести переговоры.

"Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никаких территорий, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры с пониманием того, что, вероятно, не будет окончательного соглашения, пока Путин не уйдет со сцены", - сказал он.

Журналисты пишут, что такой подход не получил бы единой поддержки внутри Республиканской партии.

Элбридж Колби, помощник Пентагона в первый срок Трампа отвергает аргумент о том, что сделка придаст смелости Пекину.

"Они не будут терпеливо ждать, пока их научат моральной истории о том, что происходит за тысячи миль отсюда. Они будут смотреть на баланс сил в Азии и нашу решимость там. Если уж на то пошло, в их интересах ослабить Россию в затяжной войне и, таким образом, сделать ее более зависимой от Китая", - сказал он.

Что касается того, как заставить Путина вести переговоры он предполагает, что Трамп может угрожать обрушить экономику России, снизив цены на нефть и газ.

"Президент очень хорошо понимает рычаги, и у нас есть огромные экономические рычаги воздействия на Россию", - пояснил он.

Война в Украине - позиция Трампа

Американский миллиардер Илон Маск на протяжении двух лет активно поддерживает связь с российским диктатором Владимиром Путиным. Эти контакты могут быть связаны с Украиной, говорится в большом расследовании The Wall Street Journal.

Контакты Маска с Путиным могут указывать на возможное желание Трампа заключить "большую сделку" с Россией, которая включала бы и вопросы по Украине. Маск, будучи одним из влиятельных сторонников предвыборной кампании Трампа, может стать важным звеном в неофициальном диалоге с Кремлем, особенно учитывая его контакты с российскими чиновниками и обсуждение условий завершения войны в Украине.

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