Он заявил, что у Украины нет ни нет людей, ни оружия, ни денег для продолжения войны.

Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от республиканской партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс в эфире телеканала News Nation.

"Украинцам придется принять это решение... Они уже слишком истощены", - заявил Вэнс.

Он заявил, что такие утверждения проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно в частных.

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"Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег", - заявил Вэнс.

Он сказал, что Россия не должна была нападать на Украину, но обе воюющие стороны хотят положить конец войне. И роль США, по его словам, состоит в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы затем "навязать настоящую дипломатию".

Украину склоняют к отказу от территорий

12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс представил план Трампа по завершению войны в Украине. По его словам, линия разграниченя должна пройти по нынешней линии фронта, оккупированные украинские территории станут демилитаризованной зоной.

Народный депутат Егор Чернев отмечал, что в западных СМИ начали звучать заявления о готовности Украины отказаться от части своих территорий вместо членства в НАТО, но это не соответствует действительности. по его словам, так Киев могут пытаться "подтолкнуть к переговорам".

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