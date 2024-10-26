Украинский дипломат рассказал о перспективах Украины в течение ближайших лет касаемо вступления в НАТО или других вариантов развития событий.

Украина или вступит в Североатлантический альянс (НАТО) в течение ближайших лет, или вернется к построению отношений с Российской Федерацией, "как бы странно это не звучало", заявил украинский дипломат и бывший Посол Украины в США Валерий Чалий.

В своей колонке для "Эспресо TV" он уточнил, что стратегам и аналитикам Запада присуща ошибка, касаемо Украины.

"Они считают: если Украина не станет членом НАТО в ближайшие годы - тогда все же останется буферная зона между Альянсом и РФ, которая будет держать безопасную территориальную дистанцию от прямых угроз для них", - отметил он.

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И добавил, что буферные зоны всегда нестабильны. Чалий навел пример с Беларусью — сейчас эту страну нельзя назвать буферной зоной для стран НАТО. Кроме того, по его словам, "процессы интеграции в ЕС и НАТО могут быть обратными", что сейчас демонстрирует Грузия, которая "разворачивается" к РФ, несмотря на войну в 2008 году.

"Поэтому, если смотреть на эти свежие примеры, то напрашивается прямой вывод о наиболее вероятном сценарии: Украина либо будет в НАТО в ближайшие годы, либо вернется к РФ, каким бы это сейчас ни было странным. Буферной зоной, по многим объективным причинам, Украина уже не будет", - отметил он.

Вопрос вступления Украины в НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО "прямо сейчас".

"Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашение обычно достаточно быстро связывают с членством", – заявил он.

Кроме того, в ОП объяснили, почему Украину нужно уже пригласить в НАТО. По словам замруководителя ОП для Украины очень важно иметь "определенность и перспективу".

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