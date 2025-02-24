При этом Уолтц заявил, что Штаты "абсолютно преданы НАТО в целом".

Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц.

"Этот вопрос больше не обсуждается. Я не вижу, чтобы Соединенные Штаты хотели, чтобы Украина вступила в НАТО", – заявил он в интервью Fox News в понедельник.

При этом Уолтц заявил, что Штаты "абсолютно преданы НАТО в целом, нашим соглашениям по статье пятой договора с другими странами НАТО". Однако гарантии безопасности для Украины, по его словам, – "это другой разговор".

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Вступление Украины в НАТО

30 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. В июле 2024 года во время саммита альянса в Вашингтоне союзники подтвердили, что "будущее Украины – в НАТО".

На днях президент Зеленский сказал, что большинство европейских лидеров поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако есть и такие страны, которые выступают против.

По его словам, против вступления Украины в НАТО выступают Венгрия, Словакия, Германия и Соединенные Штаты Америки. Однако фактор США играет существенную роль в формировании этих мнений.

24 февраля президент Финляндии Александр Стубб, выступая в Киеве, заявил, что диктатор Путин проиграл эту войну.

"Мы увидим Украину в ЕС, в НАТО. И мы увидим объединенный Европейский Союз и надеемся, что будет мощный сильный трансатлантический альянс в будущем. Время проложить путь для плана победы Украины", – добавил он.

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