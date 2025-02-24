Мерц заявил, что правительство США не слишком заботится о судьбе Европы.

НАТО может не остаться в своем нынешнем виде к июню в свете высказываний администрации президента США Дональда Трампа. В связи с этим Европе придется быстро создать независимый оборонный потенциал.

Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза, который лидирует на парламентских выборах, Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

"Я никогда бы не подумал, что мне придется сказать нечто подобное на телепередаче, но после высказываний Дональда Трампа на прошлой неделе... Становится ясно, что это правительство не слишком заботится о судьбе Европы", - сказал он.

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В агентстве напомнили, что на прошлой неделе администрация Трампа шокировала европейских союзников, заявив им, что они должны сами заботиться о своей безопасности и меньше полагаться на США. Помимо этого Вашингтон объявлял о переговорах с Россией о прекращении войны в Украине без участия Европы.

Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет говорил европейским партнерам, что "суровые стратегические реалии" не позволят США в первую очередь сосредоточиться на безопасности Европы.

Во время общения с журналистами Мерц высказался о саммите НАТО, намеченном на июнь. Он подчеркнул, что ему интересно посмотреть на то, будет ли Европа тогда говорить об Альянсе в его нынешней форме.

На слова Мерца отреагировал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп. Он считает, что это говорит о том, что Европа находится в начале новой эры.

"Эпоха, начавшаяся после падения Берлинской стены, теперь закончилась", - сказал Вельдкамп, выступая перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Также в агентстве напомнили, что Мерц говорил о том, что Германии придется смириться с тем, что Трамп может не придерживаться безоговорочно обещания НАТО о взаимной обороне. По его словам, Берлину, возможно, придется меньше зависеть от США в том, что касается их "ядерного зонтика". Вместо этого он предложил провести переговоры с Францией и Великобританией о расширении их ядерной защиты.

Трамп и НАТО - важные новости

Ранее Financial Times сообщало, что Россия в Эр-Рияде требовала от США вывести силы НАТО из Восточной Европы. Американская делегация отклонила требование Москвы, однако нет никаких гарантий, что Вашингтон не пойдет на эту уступку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп считает, что Россия не собирается нападать на НАТО. Так он отреагировал на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва готовится к возможному нападению.

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