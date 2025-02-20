Речь идет о четырех государствах.

Большинство европейских лидеров поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако есть и такие страны, которые выступают против.

Об этом, как пишет турецкое агентство Anadolu, сказал президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, против вступления Украины в НАТО выступают Венгрия, Словакия, Германия и Соединенные Штаты Америки. Однако фактор США играет существенную роль в формировании этих мнений.

"Если НАТО – не вариант, о каких гарантиях безопасности мы говорим?" – подчеркнул Зеленский.

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Президент добавил, что у Украины есть сильная армия. Однако чтобы ее содержать, постоянно необходимы как деньги, так и оружие.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО. На Вашингтонском саммите Альянса в июле 2024 года союзники подтвердили, что "будущее Украины – в НАТО".

Однако недавно министр обороны США Пит Хегсет заявил, что членство Украины в блоке – нереалистичная перспектива. По его словам, "погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и повлечет больше страданий".

Его позицию поддержал и президент США Дональд Трамп. Американский лидер, говоря о снятии вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня, американский президент заявил, что он "не против". По его мнению, присоединение Украины к альянсу – это "не практично".

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