По данным издания, перепалка госсекретаря США и министра иностранных дел РФ произошла на обеде ОБСЕ в Стокгольме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров горячо обменялись мнениями по поводу ситуации в Украине во время встречи с десятками своих коллег на этой неделе.

Перепалка произошла 1 декабря на обеде Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме, сообщает Bloomberg со ссылкой источники.

Взяв слово, Лавров назвал события в Украине в 2014 году переворотом, а также утверждал, что НАТО и ЕС подавляют инакомыслие и угрожают России.

В ответ Блинкен напомнил, как силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве, убив более 100 человек, прежде чем глава государства сбежал в Россию. Госсекретарь также подчеркнул Лаврову, что НАТО - это оборонный союз.

Читайте такжеКулеба и Блинкен работают над жесткими экономическими санкциями против РФСловесная напряженность возникла на фоне поиска США и их европейскими союзниками способов противодействовать угрозе российского вторжения в Украину.

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь Соединенных Штатов лично сообщил министру иностранных дел РФ о серьезных последствиях в случае нового вторжения российских войск в Украину.

Блинкен призвал Россию отвести войска от украинской границы и выполнить Минские соглашения.

Тем временем в Белом доме подтвердили переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Главной темой разговора станет Украина.

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Автор: Катерина Комолова