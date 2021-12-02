Госсекретарь США сказал, что Соединенные Штаты готовы способствовать отводу российских войск от границ Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен лично сообщил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о серьезных последствиях в случае нового вторжения российских войск в Украину.

Об этом Блинкен сказал в Стокгольме в начале встречи с Лавровым в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ (видео заявления Блинкена опубликовал американский онлайн-ресурс C-SPAN).

Госсекретарь США напомнил о глубокой обеспокоенности из-за планов России возобновить агрессию против Украины.

"Это привело бы нас точно в противоположное направление. Это просто не отвечает никаким интересам. Это не только наша озабоченность - это беспокойство, разделяемое многими в Европе. И я думаю, что Сергей (глава МИД РФ Сергей Лавров) на протяжении последних 24 часов в Стокгольме слышал об этом. Мы имеем сильное и твердое обязательство относительно суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Блинкен.

Читайте такжеУкраина не исключает участия белорусских войск во вторжении - КулебаГоссекретарь США отметил, что лучший способ предотвратить кризис лежит через дипломатию.

"Об этом я с нетерпением хочу поговорить с Сергеем, в том числе о полном выполнении Минских договоренностей двумя сторонами и отводе Россией ее войск. Соединенные Штаты готовы способствовать этому", - подчеркнул Блинкен.

При этом он обратился к Лаврову с предупреждением.

"Если Россия будет добиваться конфронтации, будут серьезные последствия", - констатировал госсекретарь США.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Блинкен пригрозил Российской Федерации влиятельными "экономическими мерами", которые ранее не применялись, в случае вторжения в Украину.

Российские войска у границы Украины

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировка войск численностью 90 тыс. человек.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Автор: Виталий Саенко