Госсекретарь США подчеркнул, что российские войска должны вернуться на привычные мирные позиции.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен призвал Российскую Федерацию отвести войска от украинской границы и выполнить Минские соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление прозвучало в Стокгольме на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Мы глубоко обеспокоены свидетельствами, что Россия приняла планы для дальнейшей существенной агрессии против Украины, и поэтому мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, снизить напряжение, вернуть назад последнее наращивание войск - вернуть силы на обычные мирные позиции, и выполнить Минские обязательства, особенно положения о режиме прекращения огня и те, что позволяют наблюдателям ОБСЕ иметь неограниченный доступ, - отметил Блинкен.

Госсекретарь заявил, что дипломатия является единственным ответственным подходом для урегулирования кризиса. Он сказал, что США полностью готовы поддержать его.

Читайте такжеПутин создал возможность для очень быстрого вторжения в Украину – Блинкен"Сергей (Лавров) говорил об исполнении Минска. Мы полностью согласны, но это также основано на фактах... Режим прекращения огня не воплощен Россией, отвод всех тяжелых вооружений не воплощен Россией, предоставление доступа наблюдателям ОБСЕ - не воплощено Россией", — подчеркнул Блинкен.

В то же время он обратил внимание, что Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а закон об амнистии находится на стадии рассмотрения.

"Политический обмен пленными в формате "всех на всех" - не воплощен Россией, обеспечения поставок гуманитарной помощи на основе международного механизма - не воплощено Россией, восстановление социально-экономических связей - не воплощено Россией. Я могу продолжать. Я думаю, что вы поняли мысль", — сказал Блинкен.

Он сказал, что выполнение Минских соглашений всеми сторонами, Россией и Украиной, является лучшим способом, чтобы отвлечь возобновление кризиса в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений, которые Россия не выполняет. Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз повторил пропагандистские тезисы Кремля о "внутриукраинском кризисе", который якобы можно урегулировать путем прямого диалога Киева и пророссийских боевиков.

Логика Минских соглашений заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Россия сознательно разрушает Минские договоренности из-за раздачи паспортов жителям Донбасса.

В МИД также считают признание Россией товарных "сертификатов" ОРДЛО грубым вмешательством во внутренние дела Украины. Украинские дипломаты заявляют, что признание "сертификатов" демонстрирует целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий Украины в российское пространство.

5 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нарушения Россией Минских договоренностей не останутся безнаказанными.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что вместе с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном ведет работу над жесткими экономическими санкциями против Российской Федерации.

1 декабря Боррель заявил, что Евросоюз пытается делать все возможное для избежания напряжения на фоне скопления войск Российской Федерации у украинских границ.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил, что российская сторона перебросила к границе украинского государства более 90 тысяч военных и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

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Автор: Виталий Саенко