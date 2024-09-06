Остин рассказал о финансировании производства оружия.

Министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что страна должна увеличивать производство собственного вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Пентагона отметил, что союзники вместе с национальными директорами по вопросам вооружений наращивают возможности промышленных баз для удовлетворения потребностей Украины и чтобы поддерживать необходимые поставки на будущее.

"Но Украина должна увеличивать собственное оборонное производство для ее долгосрочной безопасности", - подчеркнул Остин и добавил, что многие участники формата "Рамштайн" поддерживают эти усилия. Видео дня

В частности, несколько недель назад Дания обязалась выделить 150 миллионов долларов на закупку вооружений у украинских производителей. Также США и несколько европейских компаний сотрудничают с Украиной в вопросе создания замены зенитно-ракетной системы класса "земля-воздух" С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27.

"Соединенные Штаты также выделили более 200 миллионов долларов для закупки критических компонентов, чтобы позволить Украине производить беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы, которые она столь эффективно разворачивает. Наши директора по вопросам вооружений работают в установленном порядке с Коалициями возможностей для удовлетворения этих потребностей и ускорения поставок", - сказал Остин.

Он добавил, что с нетерпением ожидает обсуждения на сегодняшнем заседании "Рамштайн" путей по укреплению промышленной базы Украины, а также промышленной базы стран-участниц Контактной группы.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил важность инвестирования в украинское производство оружия.

"Мы готовы производить больше собственного оружия здесь, в Украине. Мы готовы работать с вами над совместным производством. Это и беспилотники, и ракеты, и другое вооружение, которое хорошо зарекомендовало себя в бою и может усилить ваших мужчин и женщин в силах обороны после этой войны. Для этого нам нужно финансирование - мы готовы быстро производить все, что поможет нам закончить эту войну, а именно - оказать решающее давление на Россию ради настоящего мира. Сделаем так, чтобы эта осень стала временем падения российской агрессии, которое положит конец войне и восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны это сделать", - подчеркнул Зеленский.

Производство оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Пентагон призвал американских оборонных подрядчиков активнее сотрудничать с украинскими партнерами.

По данным СМИ, компании из Соединенных Штатов Америки заключают сделки медленнее, чем их европейские коллеги. Причиной этого является ряд опасений.

Напомним, что ранее Норвегия передала Украине лицензию на производство артснарядов Nammo. До этого страна получила лицензию от KNDS/Nexter.

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