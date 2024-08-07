Американским компаниям нужно многое рассмотреть, прежде чем подписаться на совместное производство в зоне боевых действий.

Пентагон призвал американских оборонных подрядчиков к более активному сотрудничеству с украинскими партнерами, однако американские компании заключали сделки медленнее, чем их европейские коллеги. Об этом пишет издание Defense One.

По словам представителя Государственного департамента, отрасль действительно хочет увеличить своё присутствие в Украине, однако оно должно иметь смысл с точки зрения бизнеса. Чиновник также обратил внимание, что и финансирование является проблемой.

Чиновник отметил, что в прошлом месяце Northrop Grumman объявила о производстве боеприпасов в Украине. Это первое публичное соглашение между американской компанией и Украиной относительно внутреннего производства оружия.

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Западные компании могут иметь определенные опасения относительно коррупции в оборонно-промышленной сфере Украины.

"Очевидно, что коррупция вызывает беспокойство", - сказал чиновник, но отметил, что Украина достигает прогресса, и украинские чиновники признали, что ситуация должна улучшиться, чтобы промышленность США могли уверенно сотрудничать со страной.

Представитель добавил, что компании также пытаются оценить, какие местные или региональные рынки смогут продолжить функционировать после войны, поскольку запуск новой производственной линии может занять несколько лет.

"Это должен быть бизнес-кейс для того, что они пытаются сделать, и поэтому, глядя на то, чтобы, возможно, начать с технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, производства запасных частей, таким образом начать ползать-ходить-бежать- типа философии, прежде чем вы фактически дойдете до более продвинутых вещей", - подчеркнул он.

Американские компании могут также быть обеспокоены вопросом наличия страхования политических рисков, которое обеспечивает финансовую защиту их инвестиций в Украине, но в целом правительство США стремится, чтобы компании активнее сотрудничали с Украиной. Чиновник отметил, что в Соединенных Штатах есть "команда по сделкам с Украиной", которая отвечает за предоставление указаний относительно потенциальных украинско-американских соглашений, а также за ответ на вопросы и решение проблем.

"Мы однозначно открыты к диалогу", - резюмировал чиновник.

Чехия вынуждена сдержать свои амбиции по поставкам снарядов в Украину

В феврале чешский президент Петр Павел пообещал украинцам 800 тысяч снарядов. Поставки заняли довольно долгое время, однако в июне первые 45 тысяч снарядов прибыли в Украину.

Министр иностранных дел Чехии заявил, что первоначальная цель не будет достигнута более чем на треть, если страны-партнеры не внесут больше средств. По словам пражского правительства, не все страны еще заплатили, что является одной из причин сокращения поставок.

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