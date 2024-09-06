Украинская сторона продолжает перехватывать инициативу на поле боя, отметил глава Пентагона.

Продолжается война в Украине, и Россия несет огромные потери из-за имперских фантазий диктатора Владимира Путина.

За все время полномасштабного вторжения России в Украину убито или ранено около 350 тысяч российских солдат. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-24"), которое проходит на авиабазе в Германии.

Министр обороны США заверил, что "коалиция из около 50 стран доброй воли остается объединенной и твердой" в поддержку Украины". "И сегодня мы будем прилагать даже еще больше усилий, чтобы увеличить нашу поддержку для Украины", - сказал Остин.

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Он добавил, что сегодня встреча в формате "Рамштайн" происходит в динамичный момент. "Украина продолжает перехватывать инициативу на поле боя. Украинские войска сейчас проводят операцию в российской Курской области. Армия агрессии Кремля сейчас находится в обороне на собственной территории. Но мы знаем, что злоба Путина глубоко простирается. Москва продолжает свое наступление на востоке Украины, и особенно вокруг Покровска. Путин передислоцирует свои войска в Курскую область. Кремль продолжает бомбить украинские города и делать мишенью украинское гражданское население. Это возмущает", - отметил Остин.

При этом, как добавил министр обороны США, "Россия несет огромные потери из-за имперских фантазий Владимира Путина". В частности, по его данным, более 350 тысяч российских военных были убиты и ранены с того момента, как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. С 24 февраля 2022 года украинские Вооруженные силы Украины потопили, уничтожили или повредили 32 российских корабля. Украинцы заставили россиян вывести все важнейшие корабли из Крыма. Чиновник сказал, что украинцы также уничтожили 97 российских боевых самолетов.

Какие потери врага в Украине на 6 сентября 2024 года - что сообщалось

Сегодня, 6 сентября, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ было сказано, что с 24 февраля 2024 года обезврежено около 622 тысячи 720 российских захватчиков, в том числе 1170 за минувшие сутки. Также было сказано об уничтожении 368 российских самолетов и 328 вертолетов. Уничтожено было 28 кораблей и катеров и одна подводная лодка.

Стоит отметить, что украинские воины, в частности, потопили флагман Черноморского флота России - ракетный крейсер "Москва".

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