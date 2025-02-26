Российские олигархи попали в "черный список" еще в 2022 году.

Венгрия пытается спасти от санкций Европейского союза некоторых российских олигархов. Всего в списке восемь человек.

Отмечается, что информацию о требованиях Будапешта подтвердил европейский чиновник и источник "Радио Свобода" в дипломатических кругах.

Журналисты-расследователи проекта "Система" узнали, кого Венгрия пытается вывести из-под санкций ЕС:

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Алишер Усманов – один из самых богатых бизнесменов России. Под санкциями Евросоюза с 28 февраля 2022 года. Гульбахор Исмаилова – сестра Усманова, вероятно, владеет частью его зарубежных активов. Попала под санкции 8 апреля 2022 года. Михаил Фридман – соучредитель "Альфа-Банка" и крупный инвестор, чья финансовая группа активно работала в странах ЕС. Санкции ввели 28 февраля 2022 года. Петр Авен – еще один соучредитель "Альфа-Банка". Санкции введены 28 февраля 2022 года. Дмитрий Мазепин – совладелец холдинга "Уралхим", приближенный к Владимиру Путину. Под санкциями с марта 2022 года. Вячеслав Моше Кантор – бизнесмен, возглавлявший Европейский еврейский конгресс. Санкции ЕС введены 8 апреля 2022 года. Муса Бажаев – глава группы "Альянс" и нефтяной магнат. Под санкциями с апреля 2022 года. Михаил Дегтярев – министр спорта Российской Федерации. Находится под санкциями ЕС с 25 июля 2014. Он, будучи депутатом Госдумы, объявил об открытии "посольства ДНР" в Москве.

Санкции против российских олигархов - последние новости

Российские олигархи продолжают зарабатывать в Европе несмотря на ограничения. Санкционное законодательство имеет лазейку, позволяющую финансировать военную машину Российской Федерации.

Кроме того, журналисты выяснили, что десятки российских миллиардеров добились снятия санкций. Избавиться от ограничений удалось тем, кто разорвал все связи с Россией, сменил место жительства, и доказал, что не ведет бизнес в РФ.

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