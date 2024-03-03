По словам Жана-Ноэля Барро, для Запада "было бы преступлением поддаться духу капитуляции".

Борьба украинцев против России - это и борьба Европейского Союза. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь имперская фантазия Владимира Путина явно не ограничивается Украиной. Об этом в интервью Le Journal du Dimanche сказал министр по европейским делам Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, пригласив двадцать семь глав государств и правительств в Париж, президент Франции Эммануэль Макрон "продемонстрировал единство и решимость этих стран делать больше, лучше и иначе для удовлетворения потребностей украинского сопротивления".

"Было бы серьезной ошибкой исключить обсуждение наших вариантов. Запад был бы виноват в том, что поддался духу капитуляции. Наша стойкость против Владимира Путина является залогом нашей безопасности", - подчеркнул политик.

Он также отметил, что европейская оборона должна выйти из-под "зонтика" НАТО, поскольку европейская оборона "с началом российской агрессии в Украине приобрела совершенно новое измерение".

"В частности, благодаря Европейскому фонду мира, который сделал возможным финансирование подготовки украинских военных, передачу военной техники Украине и позволяет осуществлять совместные закупки и производственные операции", - подчеркнул Барро.

Помощь Запада Украине - последние новости

Европа даст Украине дальнобойное оружие, когда ухудшится ситуация на фронте. Об этом сообщил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм.

Он отметил, что Украину ожидает тяжелый период в войне, пока помощь Запада не позволит найти ей равновесие в этой битве.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в недостаточной поддержке Киева.

Он, среди прочего, сказал, что затягивание с поставками оружия для Киева приводит к тому, что список детей, чьи жизни забирает РФ, постоянно растет.

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