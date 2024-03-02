Украину ожидает тяжелый период в войне.

Украину ожидает тяжелый период в войне, пока помощь Запада не позволит обрести ей равновесие в этой битве. Об этом сказал канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, сообщает ERR.

Сальм также выразил надежду, что в ближайшие месяцы Европа выделит Украине средства на приобретение дальнобойного вооружения.

"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это случится, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется на самом деле самостоятельно отвечать за свою безопасность", - сказал Сальм.

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Помощь Запада Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несвоевременные поставки западными партнерами оружия для защиты Украины от российских оккупантов являются главным разочарованием за два года войны.

министр обороны Рустем Умеров отмечал, что Запад не выполнил 50% обязательств по своевременной поставке оружия Украине. По его словам, такие задержки в помощи партнеров приводят к потере людей и территорий.

в то же время оенный эксперт Олег Жданов не исключает, что американские ракеты ATACMS большей дальности передадут Украине вместе с первыми западными истребителями F-16.

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