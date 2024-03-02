По словам президента, затягивание с поставками оружия для Украины приводит к тому, что список детей, чьи жизни забирает РФ, постоянно растет.

Затягивание с поставками оружия и систем противовоздушной обороны для Украины приводит к потерям, в том числе среди детей. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, на Западе знают, что можно противопоставить террору, и имеют достаточно систем ПВО, систем защиты от "Шахедов" и ракет.

"И затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что список детей, чьи жизни забирает Россия, постоянно растет", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина "не просила ничего больше, чем надо, чтобы защитить жизнь".

"А когда жизни теряются, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, которые ограничивают нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть - мир будет помнить это", - добавил президент Украины.

Он напомнил об атаке "Шахеда" на многоэтажку Одессы и подчеркнул, что в таких атаках "никакого военного смысла нет и быть не может".

"Это террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей", - резюмировал Зеленский.

Атака по Одессе 2 марта

В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали "шахедами" Одессу. Количество погибших уже возросло до 7 человек.

Восемь ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область. В течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. В результате семь целей были уничтожены.

Впоследствии генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что такие масштабные разрушения из-за попадания дрона произошли впервые. По его словам, дроны были запущены по Одессе с территории оккупированного Крыма.

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