Затягивание с поставками оружия и систем противовоздушной обороны для Украины приводит к потерям, в том числе среди детей. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, на Западе знают, что можно противопоставить террору, и имеют достаточно систем ПВО, систем защиты от "Шахедов" и ракет.
"И затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что список детей, чьи жизни забирает Россия, постоянно растет", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Украина "не просила ничего больше, чем надо, чтобы защитить жизнь".
"А когда жизни теряются, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, которые ограничивают нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть - мир будет помнить это", - добавил президент Украины.
Он напомнил об атаке "Шахеда" на многоэтажку Одессы и подчеркнул, что в таких атаках "никакого военного смысла нет и быть не может".
"Это террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей", - резюмировал Зеленский.
Атака по Одессе 2 марта
В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали "шахедами" Одессу. Количество погибших уже возросло до 7 человек.
Восемь ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область. В течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. В результате семь целей были уничтожены.
Впоследствии генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что такие масштабные разрушения из-за попадания дрона произошли впервые. По его словам, дроны были запущены по Одессе с территории оккупированного Крыма.
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