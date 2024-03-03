По мнению Каушала и Баллетты, есть несколько способов, с помощью которых НАТО может использовать страх Кремля.

Военно-морская мощь НАТО значительно превосходит российскую. Проблема в том, что Россия всегда была континентальной державой, чья сила основывалась на ее армии.

Издание Business Insider пишет, что НАТО может доминировать в океанах, но это не поможет, если русские танки вторгнутся в страны Балтии или Польшу.

Британские эксперты считают, что можно использовать военно-морские силы НАТО для ведения психологической войны против России. Точнее, использовать военно-морскую мощь, чтобы напугать Москву и заставить ее направить свои скудные ресурсы на защиту огромных береговых линий, а не на вторжение к соседям.

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"Заставив Россию взять на себя обязательства по обеспечению собственной обороны в морской сфере, она отвлечет важнейшие российские ресурсы на задачи, которые Альянс считает менее угрожающими", - пишут Сидхарт Каушал и Рене Баллетта.

Для Америки и Великобритании море было другом: буфером против вторжения, дорогой к заморским империям и способом обеспечить ведение войн на чужой территории. Но для России, имеющей почти 24 000 миль береговой линии по Европе и Азии, море исторически было источником уязвимости. Хотя российский флот является одним из крупнейших в мире, он существует в основном для защиты родины, поддержки армии и обеспечения стратегической огневой мощи, например, с атомных ракетных подлодок. Многие крылатые ракеты, которые в течение последних двух лет наносили удары по украинским городам, были выпущены Черноморским флотом.

Но контроль над морями в том смысле, в каком его определял знаменитый американский военно-морской теоретик XIX века Альфред Тайер Мэхэн, не является задачей российского флота.

"Целью российской морской мощи является не военно-морская борьба как таковая, а обеспечение безопасной и эффективной конкуренции и участия российского государства в конфликтах", - говорится в сообщении.

В Крымской войне 1854 года Россия потерпела поражение от британского и французского десанта, захватившего Севастополь. В 2024 году корабли НАТО могут запустить управляемые ракеты большой дальности в сердце России.

По мнению Каушала и Баллетты, есть несколько способов, с помощью которых НАТО может использовать этот страх. Западные страны могут проводить учения, перебрасывать атомные подводные лодки ближе к России, инвестировать в беспилотники и гиперзвуковые ракеты и даже переоборудовать корабельные зенитные ракеты, такие как американские SM-2 и SM-6, в оружие наземного нападения.

По мере того как Россия восстанавливает свои вооруженные силы, чтобы восполнить огромные потери, понесенные в ходе войны в Украине, Кремль может почувствовать себя вынужденным направить ресурсы на военно-морские, а не сухопутные силы.

"В той мере, в какой Североатлантический альянс может расширить зону, в которой Россия должна добиться отрицания моря, чтобы защитить себя от ударов дальнего радиуса действия, он может определить контуры регенерации российских сил", - отметили эксперт. "Этого можно добиться двумя способами: расширив возможности дальних ударов по суше и действуя по новым векторам, которые России исторически не приходилось защищать"

Кремлю будет нелегко укрепить свою морскую оборону.

"Хотя Россия может добиться отрицания моря и определенного контроля над морем в прибрежных морях, оспаривание свободы действий на расстоянии до 1000 километров и дальше будет сложным и дорогостоящим для страны, которая также должна восстанавливать свои силы на суше", - указано сообщении.

В частности, хотя Россия располагает большим арсеналом противокорабельных ракет морского и сухопутного базирования, ей не хватает возможностей разведки, наблюдения и рекогносцировки для обнаружения удаленных морских целей и наведения на них ракет.

Корабли - особенно те, которые предназначены для действий в открытом море, а не в прибрежных районах, - также дороги в строительстве и обслуживании в то время, когда российская армия и Воздушно-космические силы отчаянно нуждаются в квалифицированных кадрах. Российские верфи уже перегружены, а новые корабли могут нуждаться в импортных компонентах, которые блокируются западными санкциями.

Однако Запад также страдает от ограничений. Как признают авторы, некоторые члены НАТО, граничащие с Россией, такие как Финляндия и Норвегия, могут нервничать из-за того, что заставляют нервничать Россию. И, конечно, тот факт, что Россия исторически опасается нападения Запада - а ведь она обладает самым большим в мире ядерным арсеналом. Разжигая страх Кремля перед крылатыми ракетами, несущихся с моря, возникает риск вызвать ядерную эскалацию.

Тем не менее, такой подход позволяет использовать морское преимущество НАТО. Если бы у Кремля был выбор, он, вероятно, предпочел бы потратить ресурсы на покупку танков для войны в Украине, а не военных кораблей для охраны Балтики. НАТО может сделать этот выбор еще более трудным.

Война России против НАТО - последние новости

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая в Конгрессе, предупредил республиканцев, что в случае военного поражения Украины, Россия продолжит атаковать своих соседей. По его мнению, после Украины Путин нападет на страны Балтии, что будет означать войну с НАТО.

Украинский военный аналитик Сергей Сумленный считает, что российское вторжение в страны Балтии вовсе не будет похоже на полномасштабную войну, как в Украине. Напротив, Кремль попытается устроить гибридную агрессию, угрозами ядерной войны удержав Западную Европу от прямого вмешательства и защиты стран Балтии.

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