Напоминается, что в начале августа импорт низкообогащенного урана из России будет заблокирован недавно принятым законом.

Война в Украине может дать толчок возрождению ядерной энергетики США. Аргумент о долларе и центах в пользу оживления отрасли не выдерживает критики, но снижение зависимости от российского импорта является убедительным, пишет обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг.

Предполагалось, что катализатором возрождения ядерной энергетики США станет изменение климата, но вместо этого мотивацией может быть война в Украине.

Напоминается, что в начале августа импорт низкообогащенного урана - того типа, который используется на обычных атомных электростанциях США - из России будет заблокирован недавно принятым законом.

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"Закон уполномочивает Министерство энергетики издавать исключения, разрешающие импорт примерно до миллиона фунтов российского топлива в год до 2028 года, если это необходимо для поддержания работы американских реакторов. Это отражает реальность, весьма распространенную, когда речь идет о безуглеродной энергетике США: зависимость от иностранных поставок", - пишет обозреватель.

По данным Citigroup Inc., Россия поставляет 40% мирового рынка низкообогащенного урана и в 2022 году обеспечила примерно четверть потребностей атомных электростанций США.

"Точно так же, как США пытаются вытеснить Китай из американской цепочки поставок чистых технологий, не нарушая при этом декарбонизацию в целом, они хотели бы вывести Россию из своей цепочки ядерных поставок, не рискуя отключить электроэнергию. Отказ от импорта является средством решения этой проблемы, хотя Москва, возможно, могла бы отреагировать введением собственного запрета на поставки в США", - говорится в публикации.

Однако для более широкого проекта возрождения перспектив ядерной энергетики США это может означать гораздо больше, добавил Деннинг:

"Помимо начала обратного отсчета до (своего рода) запрета на импорт российского ядерного топлива, закон также открывает федеральное финансирование в размере 2,7 миллиарда долларов для помощи в развитии внутреннего производства ядерного топлива. Дело здесь не столько в абсолютной сумме задействованных денег, сколько в намерениях".

Отмечается, что набирает силу аргумент в пользу национальной безопасности, и он вполне может быть поддержан, учитывая более широкий сдвиг в политике США от глобализации к переориентации.

Напомним, ранее сообщалось, что США запретили импорт урана из России. Соответствующий законопроект подписал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан назвал этот закон историческим. По его словам, это укрепит энергетическую и экономическую безопасность Штатов, уменьшив и в конечном итоге устранив зависимость от России в области гражданской ядерной энергетики.

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