Вместе с тем американские дипломаты не считают, что Украина нарушает какие-то правила.

Украина не предупреждала США о намерении провести военную операцию в Курской области, но в этом "нет ничего необычного". Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепартамента (МИД) США Мэтью Миллер. Его цитирует "Голос Америки".

"Нет ничего необычного в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением. Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им оборудование и консультации. Но когда дело доходит до повседневной тактики, то иногда мы общаемся с ними, иногда нет. И уместно, чтобы они сами принимали эти решения", - сообщил спикер.

При этом Миллер утверждает, что политика США по использованию американского оружия для ударов по территории России не изменилась, но нынешние действия Украины, по его словам, не противоречат политике Вашингтона.

Видео дня

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, во время боев в Курской области ликвидировали российского "Z-военкора" Евгения Поддубного. Он работал репортером ВГТРК и имел свой большой телеграм-канал, где занимался пропагандой войны.

Также мы рассказывали, что в Курской области не оказалось артиллерийских и танковых подразделений, которые могли бы оказать значительное сопротивление украинским силам. По словам российского военного, всех погнали на фронт в Украину, поэтому границу защищали срочники, пограничники и "тероборона" - все без тяжелого оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: