До сих пор подобные рейды осуществляли российские добровольческие подразделения, которые воюют на стороне Украины.

Трансграничная операция украинских сил в Курской области России стала не только крупнейшей подобной за все время войны, но и первой, в которой были задействованы регулярные части ВСУ, а не только добровольцы-россияне вроде отрядов "РДК". Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что точно определить масштаб и цели этого наступления крайне трудно, однако верифицированные данные свидетельствуют, что происходит что-то действительно серьезнее обычного рейда диверсионных групп.

"Это не первый случай, когда Украина устраивает наземные атаки через границу с Россией. Но в то время как предыдущие нападения совершали вооруженные группы российских изгнанников при поддержке киевской армии, в нападении во вторник, кажется, были непосредственно задействованы украинские войска", - пишет NYT со ссылкой на слова OSINT-аналитика Паси Паройнена. По его мнению, границу, скорее всего, пересекли несколько сотен украинских военных при поддержке бронетехники.

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Военные аналитики утверждают, что атака могла быть попыткой отвлечь российские подразделения от линии фронта в Украине, таким образом уменьшив давление на украинские войска, которые пытаются сдержать наступление России. Но они добавили, что российская армия имеет достаточные резервы в этом районе, тогда как сама операция рискует еще больше растянуть украинские войска, которые и так уступают врагу численностью.

"С оперативной и стратегической точки зрения эта атака абсолютно не имеет смысла. Это выглядит как огромная трата людей и ресурсов, которые крайне необходимы в другом месте", - сказал господин Паройнен.

Известный военный аналитик Роб Ли выразил сомнения, что этот рейд украинских сил действительно повлияет на ситуацию на фронте в Украине.

"Россия уже имеет большие силы/обычные возможности в этом районе, лучшее командование и контроль, а также имеет военные подразделения, которые можно развернуть, которые не используются в Украине. Маловероятно, что эта операция заставит Россию вывести значительные силы из Украины", - сказал он.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, более 40 российских военных были взяты в плен четырьмя бойцами Сил обороны Украины в Курской области. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы. В подтверждение публикуются фото и видео. Официально украинские власти эти события не комментировали.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, новый прорыв в РФ или так называемая "суджанская операция", уже показала, что у России практически отсутствует контроль границы. Причем границы не где-то в далеком регионе, а непосредственно рядом с государством, против которого ведется война.

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