Документ готов к вынесению на голосование в Сенате.

Ряд американских сенаторов повторно внесли на рассмотрение в Сенат США резолюцию, которая признает действия России в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на сообщение офиса сенатора Джима Риша из штата Айдахо, который является соавтором резолюции.

"Прошел год с начала жестокой и неоправданной войны Путина против Украины, и становится совершенно очевидным, что Россия осуществляет геноцид", – прокомментировал Риш.

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По его словам, он "видел зверства своими глазами" во время поездки в Украину в июне прошлого года, и чуть ли не каждый день ему "поступают новые сообщения о бесчеловечных действиях российских солдат против невинного украинского народа".

"Пришло время правительству США назвать это тем, чем оно есть, и сотрудничать с нашими союзниками, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности виновных в этой жестокости", – добавил он.

В резолюции сенаторы призывают Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС "поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа".

По словам законодателя, эта резолюция, в частности, "поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид".

Резолюцию о признании действий России геноцидом 7 декабря поддержал Комитет по вопросам международных отношений Сената США, и она готова к вынесению на голосование в Сенате.

Соавторами резолюции являются сенатор-республиканец Риш и сенатор-демократ Кардин. Кроме них, резолюцию поддержали 14 других сенаторов от обеих партий. Они внесли похожую резолюцию в конце декабря прошлого года, и после начала работы нового состава Сената процедура предусматривает повторное представление резолюций.

"Владимир Путин и все, кто руководит и осуществляет варварское вторжение России в Украину, осуществляют геноцид, и они должны быть привлечены к ответственности. Последние сообщения о том, что много тысяч украинских детей навсегда расстаются со своими семьями, подчеркивают глубину этих военных преступлений", – сказал Кардин.

Он добавил, что украинцы будут продолжать гибнуть, "пока Путин не почувствует последствий своих незаконных и неспровоцированных нападений".

Война в Украине: поддержка со стороны США

Соединенные Штаты поддерживают Украину с начала российского вторжения. США поставляют нашему государству вооружение, оказывают финансовую и иную помощь.

15 февраля 2023 года стало известно, что Соединенные Штаты заключили контракты стоимостью $522 млн на производство артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины с двумя компаниями. Заказ получили "Northrop Grumman Systems" и "Global Military Products".

Кроме того, Штаты рассматривают возможность передать Украине тысячи единиц оружия и более миллиона патронов, которые когда-то предназначались для йеменских боевиков, поддерживаемых Ираном. Оружие изъяли у контрабандистов.

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