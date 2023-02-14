Однако администрация Байдена столкнулась с серьезным вызовом.

В Соединенных Штатах рассматривают возможность передать Украине тысячи единиц оружия и более миллиона патронов, которые когда-то предназначались для йеменских боевиков, поддерживаемых Ираном. Оружие изъяли у контрабандистов.

Как отмечает The Wall Street Journal, это стало бы беспрецедентным шагом, который поможет Украине в борьбе с российской агрессией. Американские официальные лица рассказали изданию, что Штаты планируют передать Украине более 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов для стрелкового оружия, свыше 7000 неконтактных взрывателей и противотанковые ракеты, которые в течение последних месяцев изъяли США и Франция у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

Однако администрация Байдена столкнулась с серьезным вызовом. Сейчас необходимо найти юридические основания для изъятия оружия из одного конфликта и передачи его в другой. Согласно эмбарго ООН на поставки оружия, США и их союзники должны уничтожить, сохранить или избавиться от изъятого оружия.

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Сейчас юристы администрации американского президента изучают, есть ли в этой резолюции какие-то возможности для того, чтобы передать оружие Украине.

Оружие для Украины: актуальные новости

14 февраля 2023 года состоялось девятое заседание в формате "Рамштайн". Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 22 страны - боевые машины пехоты и еще 9 стран - системы противовоздушной обороны.

Кроме того, Франция и Австралия решили совместно наращивать производство боеприпасов калибра 155 мм для Вооруженных сил Украины.

Власти Греции передали Украине 20 бронированных машин БМП-1. В пакет военной помощи также вошли боеприпасы.

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