Президент России подтвердил совершение в отношении Украины тяжких преступлений, какими международное право называет обстрелы критической инфраструктуры.

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 2 декабря, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого последний признал умышленное уничтожение объектов критической инфраструктуры и попытался оправдаться за эти акты геноцида.

По словам Путина, ракетные удары по гражданским целям в Украине, которые привели к отключениям света и тепла в холодную пору года, стали ответом на взрыв на Крымском мосту, передает сайт Кремля.

"Российские вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики", - признался Путин в совершенных военных преступлениях.

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Путин также пожаловался Шольцу, что из-за поддержки со стороны Германии и других стран Запада Украина не хочет капитулировать перед Москвой и продолжает сопротивляться ее агрессии.

"Обращено внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных. Все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров", - пишут кремлевские террористы.

В свою очередь, в канцелярии Олафа Шольца заявили, что глава немецкого правительства в разговоре с Путиным осудил российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Шольц подчеркнул готовность Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности перед лицом российской агрессии.

Канцлер Германии в который раз призвал Путина вывести российские войска из Украины и приступить к дипломатическим переговорам.

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