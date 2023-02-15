Снаряды из новых партий Украина начнет получать уже в марте.

Соединенные Штаты заключили контракты стоимостью $522 млн на производство артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины с двумя компаниями.

Как сообщает Радио Свобода заказ получили "Northrop Grumman Systems" и "Global Military Products. Соответствующее решение США приняли на фоне опасений, что Украина быстро исчерпывает запасы артиллерийских снарядов.

Боеприпасы из новых партий США планируют поставлять Украине уже в марте. Контракты заключены в рамках инициативы Пентагона по поддержанию безопасности Украины.

Видео дня

Война в Украине: интенсивность боев

Как сообщал УНИАН, в НАТО заявляли, что интенсивность боевых в десятки раз выше, чем в Афганистане. Там силы альянса могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день. Однако в Украине могут раздаваться тысячи выстрелов в день, а кроме этого – вражеские ракеты и беспилотники.

Несколько ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сравнил интенсивность боев в Украине со Второй мировой войной.

Недавно правительство США признало, что в Штатах не хватает мощностей по изготовлению артиллерийских снарядов, чтобы удовлетворить потребности Украины. Сейчас США способны изготавливать 14 тысяч гаубичных снарядов в месяц, однако столько Украина тратит за два дня.

Вас также могут заинтересовать новости: