Соединенные Штаты заключили контракты стоимостью $522 млн на производство артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины с двумя компаниями.
Как сообщает Радио Свобода заказ получили "Northrop Grumman Systems" и "Global Military Products. Соответствующее решение США приняли на фоне опасений, что Украина быстро исчерпывает запасы артиллерийских снарядов.
Боеприпасы из новых партий США планируют поставлять Украине уже в марте. Контракты заключены в рамках инициативы Пентагона по поддержанию безопасности Украины.
Война в Украине: интенсивность боев
Как сообщал УНИАН, в НАТО заявляли, что интенсивность боевых в десятки раз выше, чем в Афганистане. Там силы альянса могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день. Однако в Украине могут раздаваться тысячи выстрелов в день, а кроме этого – вражеские ракеты и беспилотники.
Несколько ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сравнил интенсивность боев в Украине со Второй мировой войной.
Недавно правительство США признало, что в Штатах не хватает мощностей по изготовлению артиллерийских снарядов, чтобы удовлетворить потребности Украины. Сейчас США способны изготавливать 14 тысяч гаубичных снарядов в месяц, однако столько Украина тратит за два дня.