Заместитель министра обороны Польши подчеркнул, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны".

Польша не собирается ни сбивать российские беспилотники и ракеты над украинской территорией, ни тренировать в Украине военных. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Павел Залевский, сообщает wiadomosci.onet.

Залевский заявил, что польские власти "не рассматривают ни в каком формате то, что является одним из украинских ожиданий".

"Радикальное усиление Западом противовоздушной обороны Украины должно быть достаточным и не требует такой поддержки со стороны польских ВВС", - отметил он, подчеркнув, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны".

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Также заместитель министра обороны отверг возможность подготовки Польшей украинских солдат на территории Украины. Основной причиной такого решения была названа высокая стоимость, а также время и организация.

Залевский подчеркнул, что Польша выступает за продолжение обучения украинцев на территории ЕС, а не в своей стране.

"Это, по нашему мнению, наиболее эффективное решение, и мы не ожидаем никаких изменений в этом вопросе", - сказал он. По его словам, он предполагает, что есть страны, которые будут тренировать украинских солдат в Украине на основе двустороннего соглашения, но "Польша не является одной из них".

Подготовка украинских военных

Как писал УНИАН, Европейский Союз "уже завтра" достигнет отметки 60 тысяч украинских военных, которых подготовили в странах ЕС. По словам представителя Минобороны Германии Томаса Гитшлера, только в Германии в этом году в целом подготовят 10 тысяч украинцев.

Как сообщал высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Жозеп Боррель, в ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории.

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