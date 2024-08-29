Украина и Польша стремятся разработать механизм совместного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.

Использование странами ЕС своих систем ПВО для защиты воздушного пространства Украины не сделает их участниками конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

Кулеба выразил признательность готовности Польши участвовать в сбивании ракет над Украиной, однако отметил, что для реализации таких действий необходимо одобрение НАТО, поскольку система ПВО Польши интегрирована с системой Альянса.

"Я не ставлю под сомнение готовность Польши создать оборонительные механизмы, но они не могут сделать это самостоятельно. Нам нужны партнеры, которые поддержат их в этом", - отметил он.

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Кулеба также назвал "недействительным" аргумент, что участие других стран в уничтожении российских ракет сделает их участниками войны и приведет к эскалации.

"Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, которые летят в вашем направлении и могут фактически нанести ущерб вашей собственной территории", - сказал он.

Кулеба также призвал другие страны НАТО перехватывать российские ракеты над Украиной.

"Мы говорим о самолетах [не только] в польском воздушном пространстве, но и о возможности перехвата российских ракет в украинском воздушном пространстве", - сказал он.

Защита украинского неба соседними странами

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша стремятся разработать механизм совместного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. В Польше отмечают, что по этому поводу будут говорить со странами-членами НАТО.

В то же время, представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что эскалация конфликта не была бы полезной ни для Украины, ни для Польши.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена согласовать с НАТО создание коалиции из числа соседних стран для перехвата российских ракет в украинском небе.

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