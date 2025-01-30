Стенографисты, бездельничавшие во времена президента Байдена, теперь не успевают за потоком сознания его преемника.

Болтливость нового президента США Дональда Трампа стала проблемой для Белого дома. Но не из-за фейков, которые он постоянно озвучивает, а из-за того, что штатные стенографисты, ответственные за транскрибирование его публичных заявлений, с трудом успевают все это записывать. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Так, в день своей инаугурации Трамп произнес речь на более 22 000 слов. Затем он посетил места стихийного бедствия в Северной Каролине и Калифорнии, где наговорил еще 17 000 слов. Это разительная разница по сравнению с Джо Байденом, который является молчуном, по сравнению с новым президентом.

Как рассказали изданию осведомленные источники, сейчас обсуждается возможность нанять дополнительный персонал стенографистов, чтобы распределить между ними эту рабочую нагрузку.

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"Поток слов является одним из самых заметных или слышимых переходов от Байдена к Трампу, который жаждет внимания. Он говорил почти непрерывно с начала своего второго срока, заглушая голоса несогласных и заставляя своих оппонентов пытаться быть услышанными", - пишет AP.

По подсчетам аналитиков, совокупная продолжительность публичных выступлений Джо Байдена за первую неделю его пребывания на президентском посту составила 2 часа 36 минут. За это время он сказал 24 259 слов.

Зато Трамп за свою первую неделю второй каденции публично говорил аж 7 часов 44 минуты, сказав 81 235 слов. Это даже больше, чем за первую неделю его первой президентской каденции, когда он говорил публично 3 часа 41 минуту и сказал 33 571 слово.

Последние заявления Дональда Трампа

Как писал УНИАН, после авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона Дональд Трамп публично раскритиковал действия пилота вертолета, который вызвал столкновение с самолетом. Он также упрекнул диспетчеров, которые не запретили вертолету полет в зоне посадки самолета.

Также мы рассказывали, что Трамп предложил "переселить" 1,5 миллиона палестинцев из сектора Газа в соседние арабские страны, например, в Египет и Иорданию. По его мнению, это упростит восстановление разрушенного войной региона.

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