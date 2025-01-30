Стубб признался, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе его оптимизм возрос.

Президент Финляндии Александр Стубб с осторожным оптимизмом относится к стремлениям американского президента Дональда Трампа достигнуть мира в Украине.

Как пишет Yle, политик предположил, что в ближайшие месяцы может наступить перемирие. Такое мнение он высказал сегодня на встрече с политическими журналистами.

"Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от 3 до 6 месяцев, а затем и к мирным переговорам", - сказал Стубб.

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По его словам, политика Финляндии состоит в том, чтобы придерживаться принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности. Он считает, что в ближайшие дни, недели и месяцы Украину следует поддерживать так, чтобы у нее была сильная позиция для начала возможных переговоров о перемирии и мире.

Стубб признался, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе его оптимизм возрос.

Президента спросили о шансах президента США Дональда Трампа усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров и в конечном итоге достигнуть мира в Украине.

Стубб отметил метод Трампа, который выдвигает ультиматум и вынуждает Путина к мирным переговорам. По его мнению, Путина нужно именно вынуждать к переговорам, а не склонять к ним. Он пояснил:

"Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно таким языком к нему сейчас обращается Дональд Трамп".

По словам Стубба, нет риска в том, что мир будет обсуждаться без участия самой Украины. Он уверен, что Европа тоже должна участвовать в переговорах в той или иной форме, поскольку на них решается будущее европейских структур безопасности.

Возможность переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал мировым лидерам не повторять ошибок прошлого и дожать Россию до настоящего мира.

По его словам, кремлевский правитель Путин снова подтвердил, что боится переговоров и сильных лидеров. Зеленский уверен, что каждый шаг и все циничные хитрости главы Кремля направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной.

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