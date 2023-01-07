Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган обеспокоен вероятностью новых обстрелов Запорожской АЭС.

В Турции заявили, что украинская и российская стороны не готовы садиться за стол переговоров. В Анкаре опасаются, что возобновится фаза острой эскалации, в том числе удары по мирным регионам Украины.

По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, Реджеп Тайип Эрдоган обеспокоен вероятностью новых обстрелов Запорожской АЭС.

"АЭС является самой большой угрозой безопасности для всех. Мы хотим сделать так, чтобы в Запорожской области не было конфликтов и аварий", – цитирует Калына турецкая служба CNN.

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По его словам, президент Турции рассчитывал, что армия РФ перестанет временно атаковать Украину, а ВСУ поступят так же, но это не происходит. При этом бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины усугубляют ситуацию.

"Украинцам нужно увидеть какие-то конкретные действия с российской стороны, такие как российский план вывода войск с украинской территории и обмен пленными, Запорожская АЭС, продолжение зерновой сделки. Это то, на чем следует сосредоточиться. Иначе 2023 год может быть очень трудным. Для мировой экономики, для энергетической инфраструктуры, для зерновой и продовольственной безопасности", – подытожил спикер Эрдогана.

Позиция Турции по войне в Украине - что известно

С 24 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

При этом Эрдоган неоднократно говорил, что война в Украине никому не идет на пользу. При этом он часто проводит переговоры с Зеленским и Путиным. В то же время министр обороны Турции Хулуси Акара заявил, что война в Украине продлится в 2023 году.

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