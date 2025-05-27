Трамп не связал новую волну насилия с собственным решением отказаться от военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье удивил публику редкой и резкой критикой правителя России Владимира Путина, заявив, что тот "полностью сошел с ума" после сокрушительной атаки России на украинские города. Однако, несмотря на жесткие слова, Трамп по-прежнему не готов поддержать новые санкции против Кремля или оказать дополнительную помощь Украине, пишет The New York Times.

"Я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным", - сказал Трамп журналистам перед вылетом из Нью-Джерси в Вашингтон. А уже через несколько часов написал в Truth Social: "Он полностью сошел с ума".

Это заявление прозвучало после выходных, когда Россия осуществила самую масштабную бомбардировку украинских городов за все время полномасштабной войны, нанеся удары по жилым районам, университетским общежитиям и другим гражданским объектам. Тем не менее, Трамп не связал новую волну насилия с собственным решением отказаться от поддержки европейских санкций против России и военной помощи Украине.

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Этот контраст между словами и действиями стал предметом критики аналитиков. Как отметил Иен Бреммер, президент Eurasia Group:

"Россия отказалась от прекращения огня, а Трамп все чаще умывает руки от этого... Поддержка Украины продолжает терять свою важность для американцев".

По его прогнозам, это может привести к новой волне агрессии со стороны России.

На днях Трамп также хвалил "замечательный" телефонный разговор с Путиным, который, по его словам, должен был стать шагом к мирным переговорам. Но впоследствии он снова перебросил ответственность на Украину, заявив, что Киев и Москва должны "сесть и договориться". При этом Трамп четко дал понять лидерам европейских стран, что не намерен оказывать жесткое давление на Путина.

"Он сказал, по сути: "Я ухожу"", - рассказал один из западных чиновников, знакомый с переговорами.

Трамп критикует Путина

Ранее Трамп обрушился на Путина с жесткой критикой, обвинив его в безумии и безосновательных убийствах мирных жителей Украины.

"Он абсолютно сошел с ума! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины", - написал Трамп.

Тем временем новый законопроект, который введет жесткие санкции против России, получил огромную поддержку в Сенате США как со стороны республиканцев, так и демократов. Некоторые члены Сената дали понять, что попытаются вынести его на голосование, не дожидаясь "зеленого света" от президента Дональда Трампа.

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