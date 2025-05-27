Американский президент на фоне этого заявления поставил под сомнение эффективность коммуникации украинского лидера.

После того как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "молчание Америки" подбадривает диктатора Владимира Путина на фоне самого масштабного за три года войны воздушного удара по Украине, Дональд Трамп резко ответил - и в адрес Путина, и в адрес самого Зеленского, пишет CNN.

Во время очередной волны российских атак, унесших жизни по меньшей мере 12 украинцев, в том числе троих детей, Зеленский призвал Запад не оставаться в стороне.

"Мир может уйти в отпуск, но война продолжается... Молчание Америки и молчание других в мире только поощряет Путина", - подчеркнул он в Telegram.

Видео дня

Эти слова вызвали реакцию Трампа. Президент США сначала выразил разочарование действиями Путина, сказав: "Я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным... Он запускает ракеты по городам и убивает людей - и мне это совсем не нравится".

Однако впоследствии Трамп раскритиковал и украинского президента, написав в Truth Social: "Все, что он (Зеленский - УНИАН) говорит, создает проблемы. Мне это не нравится, и лучше это прекратить".

Он также добавил, что Зеленский "не делает своей стране никакой услуги, говоря так, как он это делает".

Таким образом, вместо поддержки призывов Украины к решительным действиям, Трамп поставил под сомнение коммуникацию Зеленского, обвинив его в провоцировании ситуации. Это заявление прозвучало в момент, когда Украина испытывает сокрушительные удары и призывает союзников к более активной помощи и новым санкциям против России.

Тем временем Киев завершил масштабный обмен пленными с Москвой - более 600 человек с каждой стороны вернулись домой. Но на фоне беспрецедентной атаки с воздуха, украинская власть подчеркивает: без мощного международного давления на Россию остановить эскалацию не удастся.

Россия продолжает массированные атаки на Украину

В ночи на 24 и 25 мая Россия осуществила масштабные воздушные атаки, выпустив по Украине сотни дронов и множество ракет различных типов. В результате обстрелов минувшей ночью погибли по меньшей мере 12 человек, среди них - трое детей.

Специальный представитель американского президента Кит Келлог заявил, что неизбирательные убийства женщин и детей в их домах являются явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года. Он призвал Россию остановиться.

Вас также могут заинтересовать новости: