Заморозка конфликта на сегодняшних линиях фронта станет гарантией того, что Россия воспользуется возможностью нанести еще больший удар по Украине.

Жизненно важно, чтобы любое мирное урегулирование, в котором американский президент Дональд Трамп стремится выступить посредником, защищало, а не ограничивало украинский суверенитет и карало, а не поощряло российскую агрессию, пишет The Times.

Короткая беседа с президентом Зеленским в Ватикане привела к долгожданной смене тона со стороны американского президента. Однако вопрос в том, удастся ли Владимиру Зеленскому убедить Трампа, что любой мирный договор лишь отложит, а не разрешит конфликт, если он не отменит российские территориальные приобретения, в частности незаконную аннексию Крыма.

Заморозка конфликта на сегодняшних линиях фронта станет гарантией того, что Россия воспользуется возможностью нанести еще больший удар по Украине, отмечается в статье:

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"Мирное соглашение, которое предоставило бы России любую часть украинской территории, нормализовало бы фатальное для международного порядка, основанного на правилах, представление о том, что национальные границы могут быть изменены силой, если только она достаточно жестока. Соседи России немедленно окажутся под угрозой, как и страны за пределами Европы, в частности Тайвань и Южная Корея".

До сих пор администрация Трампа по сути предоставила Киеву два выбора: либо он соглашается на мирное соглашение; либо США отказываются от усилий по переговорам.

При этом следствием второго вариана будет представление о том, что препятствием к миру является Зеленский, а не Путин. Это приведет к реинтеграции России в мировое сообщество снимет санкции с режима Путина.

"Хотя это якобы закончит конфликт с огромными потерями в человеческих жизнях, несовершенная сделка станет ужасным предзнаменованием для сдерживания государств-изгоев от запугивания мирных государств", - объясняет The Times.

Трамп, несомненно, надеется выйти из своего второго срока с репутацией посредника. Но никакая сделка по Украине не будет возможна, и не будет достойна уважения, если она будет рассматривать стороны как имеющие равную ответственность за катастрофическую войну, начатую по прихоти Кремля, подчеркивает издание.

Мирный план Трампа

Согласно данным западных СМИ, администрация Дональда Трампа предложила Украине мирный план, который предусматривает значительные территориальные уступки в пользу России.

В частности, план включает официальное признание Крыма как части России и неофициальное принятие контроля Москвы над оккупированными территориями, которые захватническая армия захватила после начала полномасштабного вторжения.

Украинские чиновники категорически отвергли это предложение, назвав его неприемлемым. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает аннексию Крыма и других оккупированных территорий, поскольку это противоречит Конституции и суверенитету государства.

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